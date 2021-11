Le prix de ces carburants atteint à nouveau des records malgré une légère baisse samedi passé. Ainsi, depuis ce jeudi, les prix maxima pour l’essence 95 augmentera de 3,1 centimes, à 1,76 euros le litre, et pour le diesel, de 4,3 centimes, à 1,77 euros le litre. Le prix maximum pour l’essence 98 s’affichera à 1,82 euros le litre, en progrès de 3,7 centimes. Pour certains citoyens, ces chiffres donnent le tournis. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, limitent leurs déplacements afin d'éviter leur passage à la pompe.

"Selon moi, c'est encore une des conséquences du confinement et cela devait arriver un jour ou l'autre. Rouler est devenu un véritable luxe. Ces derniers temps, je fais mon plein par rapport à mon budget. J'utilise seulement la voiture pour aller chercher mes enfants à l'école et les déposer aux sports" précise Terry Messien.

Avec l'augmentation de ces différents carburants, la mentalité de ce citoyen Athois a changé. "J'ai commencé à aller une fois par semaine au travail à vélo. Quand j'ai constaté que je mettais 5 min de plus, je me suis dit pourquoi pas opter pour le vélo tous les jours. En voyant les avantages du vélo, j'ai même pensé à vendre ma voiture. Nous pouvons réellement s'en passer et c'est également un mieux pour la planète. J'utilise donc mon véhicule qu'en cas d'extrême urgence".

Le plein une fois par mois

Pour Laetitia, originaire de la Cité des Géants, il est devenu indispensable de faire attention à ses trajets pour ne pas sombrer dans une situation délicate. "Ces augmentations incessantes nous font réfléchir. J’ai donc décidé d’aller travailler en train pour limiter les frais. De plus, je pense à moins souvent rendre visite à ma famille car je pense aux 90 kilomètres à parcourir pour les voir. Seule avec ma fille, je me fixe donc désormais un plein par mois. A l'avenir, si cela continue, il faudra être d’une certaine classe sociale pour pouvoir se permettre d'avoir une voiture", conclut cette citoyenne impactée par l'augmentation des prix.