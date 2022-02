En ce qui concerne plus précisément une matière comme le coton, ce dernier aurait augmenté de plus de 45% en 2021. La filière bio est principalement touchée par cette situation avec une montée en flèche de 90 % du prix du coton biologique provenant d'Inde. En plus de proposer des vêtements issus d'Europe, Ambre et Claire, les gérantes ont aménagé un atelier au sein de l'établissement. Dans ce dernier, Claire, passionnée de couture, y crée ses propres pièces. "Les matières premières ont légèrement monté en flèche mais nous essayons de répercuter cela autrement sur les clients. Dans les mois qui arrivent, cela risque de davantage se ressentir".

"Nous ne pensons pas que cela va freiner les clients"

Ambre et Claire appréhendent cette augmentation des prix mais restent positivent pour l'avenir. "Certes, avec la crise sanitaire, c'est une succession d'imprévus et nous espérions mieux comme nouvelle. Dans tous les cas, les clients qui viennent au sein des boutiques responsables savent qu'il faudra mettre un certain prix", poursuivent les deux jeunes femmes. "Nous ne pensons pas que cela va freiner les clients. Une fois qu'on commence à s'habiller et à consommer responsable, il est difficile de faire machine-arrière. C'est un état auquel on adhère. Par contre, ils consommeront sans aucun doute autrement. Au lieu de prendre deux pulls à un certain prix, ils n'en prendront plus qu'un", concluent Ambre et Claire.