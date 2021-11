Le Codeco a annoncé ce mercredi soir plusieurs mesures qui vont être mises en place dès ce samedi 20 novembre afin d’enrayer la propagation du Coronavirus. Les établissements Horeca et plus particulièrement les discothèques n’ont, une nouvelle fois, pas été épargnés par ces nouvelles mesures. En plus du Covid Safe Ticket, un autotest sera effectué à l’entrée de ces dernières afin que les clients ne soient pas contraints de porter le masque pour danser. Cette décision n’est toutefois pas facilement applicable pour le personnel des boîtes de nuit de Wallonie picarde qui craignent une diminution de fréquentation au profit des établissements français qui ne demandent uniquement le CST.

Les établissements Horeca ne sont pas épargnés depuis le début de la crise sanitaire. Ces nouvelles mesures ne vont rien arranger à leur situation, bien au contraire. "Nous en avons marre d’être tout le temps la cible de nouvelles mesures", peste Pierre Dujardin, gérant du Grand Bazaar à Mouscron. "On nous demande de réaliser des autotests à l’entrée de nos établissements mais c’est pratiquement irréalisable compte tenu que ma discothèque ne dispose pas de SAS d’entrée, indispensable pour faire patienter les clients en attente des résultats de leur test. Nous allons donc devoir les faire rentrer pour les tester, les faire patienter sur une table à l’entrée pour ensuite les faire sortir s’ils sont testés positifs. C’est totalement absurde."

En plus de ces mesures difficilement applicables, le personnel de son établissement n’est pas formé pour réaliser des autotests sur les clients. "Les autotests sont pratiques pour les personnes qui ne se sentent pas bien et qui souhaitent savoir rapidement si elles sont atteintes du covid ou pas mais à grande échelle, ce n’est pas une solution viable", poursuit Pierre Dujardin. "Nous ne savons pas non plus comment vont réagir les clients lorsque l’on va essayer de les tester. Mes serveurs ne sont pas habitués à ce genre de situation, ils sont là pour servir à boire pas pour tester les clients."

Pierre Dujardin en est sûr, ces nouvelles règles vont entraîner une baisse de fréquentation de son établissement. "Nous sommes situés en zone frontalière, les clients vont donc privilégier les discothèques françaises, où seul le CST est demandé, plutôt que le nôtre. Cela avait déjà été le cas lorsque nous devions fermer plus tôt qu’en France", affirme-t-il. "En plus, les autotests représentent un coût assez important que l’on va devoir répercuter sur nos clients, je suis donc sûr que notre taux de fréquentation va en prendre un coup."