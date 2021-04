"Ma femme adore les salades et on ne trouvait pas vraiment d'établissements qui proposaient ces types de plats. Nous avons alors commencé à faire nos propres pokebowls à la maison. Comme nos proches étaient assez conquis, nous avons décidé de lancer notre propre établissement. Quant à moi, je suis passionné par la culture et les spécialités du Japon. Nous avons donc voulu mélanger nos deux saveurs au sein de notre commerce", déclare Augustin Vandeville, gérant de Belga Poke.

L'équipe jeune et dynamique de Belga Poke propose donc des pokebowls et des ramens que les clients peuvent composer eux-mêmes selon leurs préférences.

"Pour le pokebowl, les clients choisissent la taille du plat ainsi que la base qui peut être du riz, du quinoa ou encore du choux chinois. Ensuite, ils peuvent ajouter une protéine, des fruits et des légumes, une marinade et enfin une sauce. Pour les ramens, c'est le même principe sauf que ce sont des nouilles et du bouillon où ils peuvent ajouter une protéine, des fruits et légumes et une garniture. Nous avons un service à emporter et nous livrons dans un rayon de 15 kilomètres", précise Virginie.

Des retours positifs

Virginie et Augustin sont également gérants d'un autre Belga Poke à Lessines et offrent le même concept. Même s'ils sont ouverts depuis peu de temps dans la Cité des Cinq Clochers, les retours des Tournaisiens sont déjà très encourageants.

"Ce sont des plats qui plaisent à tout le monde. Ils sont à la fois sains et originaux. Par contre, nous nous attendions pas à une telle ampleur, les Tournaisiens sont très réactifs. Certains ne connaissent pas le concept, ils sont donc intrigués. À l'avenir, nous souhaitons ouvrir plusieurs Belga Poke et s'implanter un peu partout en Belgique afin de partager notre cuisine et notre passion", concluent Virginie et Augustin Vandeville, gérants de l'établissement.

La ville de Tournai accueille depuis deux semaines, Belga Poke, à la rue de la Tête d'Or, un commerce uniquement dédié aux spécialités japonaises. Virginie et Augustin sont à la tête de ce nouvel établissement et souhaitent partager avec les citoyens des saveurs tout à fait originales.