Babylon Loveshop débarque au Shopping Froyennes ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le loveshop XXL de 450 m² va prendre place, début juillet, dans l'ancienne cellule commerciale d'E5 Mode. © Babylonloveshop

Ce mardi, le groupe franco-belge Babylon a annoncé la prochaine ouverture d'un nouveau loveshop dans le zoning commercial de Froyennes. Ainsi, début juillet les clients pourront retrouver au sein de l'ancienne cellule commerciale d'E5 Mode un nouveau loveshop XXL, dans un espace de 450 m² proposant plus de 6 000 produits.



"Avec cette superficie, le Babylon Loveshop de Tournai sera le troisième plus grand magasin du réseau belge, derrière ceux de Mons et de Roulers, détaille-t-on du côté du groupe. Ce nouvel espace émane du concept qui fait le succès du groupe depuis 2016, un loveshop doté d'une atmosphère lumineuse et spacieuse, d'un très grand choix de produits et faisant la part belle au prêt-à-porter sexy."



Couples ou célibataires, étudiants ou retraités, hétéros, lesbiennes, gays, transgenres, fans de BDSM, taille XS ou 5XL, timides, audacieux ou curieux: tout le monde est censé y trouver son compte. " À travers la diversité de produits proposés et l'agencement de nos espaces de vente, Babylon tient à donner le ton: l'expression d'une sexualité positive et créative !", explique Sylvain Spitaels, CEO du groupe.



Trois équivalents temps plein seront engagés dans cette nouvelle surface, la sixième en Belgique.