Le Théâtre Croquemitaine est un théâtre alternatif qui organise des stages diversifiés. Depuis 1975, cette compagnie organise des stages animés dans une pédagogie du plaisir, de l’écoute et du respect du rythme de chacun et chacune. Des stages basés sur le collectif et l’improvisation avec beaucoup de légèreté, d’autodérision mais surtout avec bienveillance. Aucun prérequis demandé car, pour les animateurs, le talent c’est surtout d’avoir envie et de se lancer.

Dès lors, à partir de mi-août, l'équipe du Croquemitaine propose des stages de théâtre ou de clown pour se décovider la tête jusqu'à la rentrée. Ainsi, du vendredi 13 au dimanche 15 août, les jeunes de plus de 16 ans qui veulent découvrir le théâtre non-adamique sont les bienvenus. Du non verbal à la prise de parole en public, différentes techniques seront abordées dans une ambiance décontractée et respectueuse du rythme de chacun. Dans une pédagogie du plaisir, des exercices progressifs les amèneront à des improvisations collectives et individuelles. Pas question donc de se prendre la tête.

Du vendredi 27 au dimanche 29 août, Rita Cobut proposera un voyage à la recherche de votre personnage clownesque enfoui quelque part à l’intérieur de vous. Cette approche est axée sur le corps, le geste, le mouvement et la voix. C’est un rendez­-vous avec un soi­-même inconnu et une découverte étonnante des autres à travers différentes propositions de jeux.

Les jeunes de 12 à 18 ans seront accueillis du lundi 23 au vendredi 27 août de 14h à 17h, le Théâtre Croquemitaine et la Maisons des Jeunes Oxy’jeunes proposeront un stage de création collective pour s’amuser en apprenant le jeu d’acteur. Mettre en scène, de façon humoristique, les choses qui nous énervent mais aussi qui nous passionnent. Rencontrer d’autres jeunes, prendre la parole, échanger, apprendre à trouver des idées collectivement et créer des sketchs. Écoute, respect, concentration mais aussi légèreté, dérision, autodérision dans une ambiance bienveillante.