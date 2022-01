Les professionnels du secteur de l'horeca n'ont pas été de main morte pour qualifier le dernier comité de concertation. Ce dernier a effectivement mis en application le baromètre corona qui se résume en trois couleurs : jaune, orange et rouge. Dès ce 28 janvier et l'entrée en vigueur du baromètre, les secteurs de l'horeca, les événements publics et les activités récréatives seront placés dans le rouge. Dans le domaine de l'horeca, le port du masque restera d'application pour les clients et le personnel. Le Covid Safe Ticket demeurera obligatoire pour pouvoir manger à l'intérieur. De plus, les règles concernant la capacité de six personnes par table et l'interdiction de consommer debout resteront identiques.

Pour les gérants des établissements, ce baromètre ne tient pas la route. "Cet outil ne va rien changer à la situation", précise le patron du restaurant Chez Lulu situé sur la Grand-Place de Tournai. "Ces mesures ne sont absolument pas concrètes. A l'heure actuelle, nous sommes ouverts mais il y a quasi aucun client, les aides sont inexistantes, le baromètre est de couleur rouge et le CST freine beaucoup de clients. Le gouvernement devrait davantage aider le secteur au lieu de mettre en place des choses incompréhensibles. A partir du moment où les soins intensifs ne sont pas saturés, je ne vois pas pourquoi la couleur rouge a été choisie".

Le secteur meurt à petit feu

Du côté de la Cité des Géants, ce comité de concertation et la mise en place de ce baromètre lasse le responsable du restaurant Côté Coeur. "Il n'y a plus rien à comprendre et ce baromètre n'a tout simplement aucun sens. Pour ma part, ce n'est rien d'autre qu'une ânerie, une stupidité et la couleur annoncée sont d'autant plus injustifiées. Le secteur a été confiné à plusieurs reprises et ce n'est pas pour cette raison que la pandémie a disparu. Aujourd'hui, plus personne ne comprend les décisions du CODECO et encore moins ce baromètre dont les explications restent incompréhensibles", indique Bruno Courbet.

Un nouveau de comité de concertation est prévu dans trois semaines afin de prendre la température. "Tout a déjà été annoncé donc nous ne sommes plus étonnés de rien", précise le gérant de Chez Lulu. "Heureusement pour moi, je pense aujourd'hui financièrement m'en sortir. Ce n'est pas le cas pour tous les commerces. Sur la Grand-Place de Tournai, la fermeture de restaurants se profile. Le secteur meurt à petit feu".

"Nous sommes habitués à entendre du grand n'importe quoi. La seule chose que nous voulons, c'est que le gouvernement nous laisse travailler", conclut Bruno Courbet.