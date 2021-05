La province de Hainaut via son pôle Développement, la fromagerie-école du CARAH et la section hôtellerie de l’IPES d’Ath, viennent d'organiser la 3e édition du concours du beurre de ferme au lait cru non salé. "Au total, 20 beurres hainuyers étaient en lice dans le cadre de ce concours, ce qui démontre bien le succès de l’opération et l’intérêt pour notre terroir ! Le jury composé de professionnels de la restauration, des circuits courts ou simplement amateurs de produits locaux les ont goûtés à l’aveugle pour déterminer les lauréats", indiquent Serge Hustache, président du collège provincial et Fabienne Devillers, députée provinciale.

Composé, entre autre, d'un représentant du CARAH, de Hainaut Développement, de l'Observatoire de la Santé, du responsable du rayon "produits locaux" du Carrefour, d'un représentant du centre d'excellence de Saint-Ghislain, de Luc Marchal (restaurateur et vice-président de Horeca Wallonie) et d’un journaliste culinaire, le jury a pris en compte une série de critères pour attribuer ses cotations : l'odeur/arôme, le goût / arrière-goût, la répartition en eau, l'aspect/présentation et enfin la texture / tartinabilité.



Hier en fin d’après-midi, trois lauréats se sont qualifiés pour accéder à la finale du concours interprovincial programmé le 4 septembre prochain dans le cadre de la foire de Battice. Cocorico puisque c'est un couple de producteurs originaires de Wallonie Picarde qui remporte la médaille d'or. Celle-ci est revenue à Véronique et Pierre Cossement qui exploitent la ferme du Buis à Barry (Tournai).



Cette dernière est un bel exemple de diversification agricole dans notre région. Reconvertie en agriculture biologique, l'exploitation lauréate passe par les légumes bio du potager, les produits laitiers, de la farine de froment, d’épeautre ou de sarrasin issus de la ferme, ou encore un gîte à la ferme intégrant ainsi l’agriculture sociale, une valeur chère aux heureux gagnants.



Et leur beurre est lui aussi réalisé à la ferme, à base du lait de leurs vaches nourries exclusivement en autonomie fourragère avec de l’herbe, du foin, et un complément de céréales de la ferme aplaties. Une qualité et un savoir-faire précieux qui leur a permis de décrocher la première place sur le podium. Ils devancent Christine Poivre et Arthur Quaghebeur, propriétaires de la ferme Quagebeur à Saint Symphorien (Mons) qui remporte la médaille d’argent de ce concours tandis que la médaille de bronze revient à Anne Goudeseune et à Vincent Hennaut, à la tête de la ferme de Scoumont à Seneffe (Charleroi).



A l’initiative de la province de Liège, ce concours s’inscrit dans le cadre d’une concertation des provinces wallonnes et vise à la promotion du beurre fermier au lait cru non salé produit dans les cinq provinces francophones de Belgique.