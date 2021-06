Située au cœur de Barry, la ferme du Buis est exploitée de génération en génération. En 1995, elle a été reprise par Véronique et Pierre, deux passionnés. Il y a une dizaine d'années, après avoir subi la crise du lait, les deux producteurs ont réorienté leur exploitation.



"Avant, nous pratiquions l'agriculture industrielle en produisant des céréales, des pommes de terre ou encore des betteraves. Avec la crise du lait, nous avons décidé de changer notre façon de travailler et notre philosophie. Nous avons donc orienté la ferme vers du circuit court et les produits biologiques. Tout doucement, nous avons commencé à nous passer d'engrais et autres produits chimiques. Nous avons également transformé le lait nous-mêmes en fabriquant du yaourt, du fromage et bien entendu, du beurre. Au niveau de notre bétail, nous avons trouvé des alternatives pour nourrir nos animaux avec des produits de la ferme. Pour soigner nos bêtes, nous n'utilisons pas d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires, nous travaillons donc avec l'homéopathie", déclarent Véronique et Pierre Cossement.