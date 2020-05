Mons Le procès de Jordan David se déroulera dans des conditions sanitaires strictes.

C’est ce lundi que débute devant la cour d’assises du Hainaut le procès de Jordan David, accusé d’un assassinat. Il sera jugé par un jury composé de six hommes et de six femmes. Pandémie oblige, le tirage au sort s’est déroulé dans des conditions sanitaires strictes, respectant les distanciations sociales, le port du masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique. Du jamais-vu et jamais vécu pour les habitués de la cour d’assises.

Avocat des parties civiles, Me Jean-Philippe Rivière a déclaré avoir quelques inquiétudes sur le déroulement du procès dans les conditions actuelles liées à la lutte contre le Covid-19.

L’avocat a annoncé qu’il ne plaiderait pas avec un masque. Un autre effet des mesures sanitaires est que le procès sur le fond, qui débutera ce lundi à 9 h, n’aura pas lieu dans la salle de la cour d’assises mais dans la salle solennelle, plus spacieuse, ce qui permettra de maintenir une distance entre les jurés et les acteurs judiciaires. Le port du masque et des gants sera obligatoire.

Le Mouscronnois Jordan David, 26 ans, est accusé d’avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca, 45 ans, le 4 avril 2018 à Estaimpuis. Il a ensuite transporté le corps sans vie de la victime pour l’enterrer dans un bois près de Cerfontaine, où sa famille possédait un chalet.

Jalousie

Devant le juge d’instruction, l’accusé a avoué avoir étranglé la victime avec un bout de corde de parachute car il s’est souvenu comment son père tuait le petit élevage qu’ils avaient chez eux. Le mobile était la jalousie. David n’avait pas supporté que son ex-copine demande à son patron de devenir son ami sur Facebook.

Le soir du drame, elle lui aurait demandé de partir de chez elle car il sentait l’alcool. Il est défendu par Me Laura Danneau et Me Henry Van Malleghem.