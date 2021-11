La rue de Péruwelz est un axe névralgique faisant office de liaison entre le village de Basècles et le zoning Polaris. On se souviendra qu’en juillet 2020 il était question de réhabiliter les pistes cyclables, qui sont dans un état lamentable et présentent un danger pour les usagers faibles. Le chantier sera bien plus onéreux que les 500 000 € de budget programmés par la commune de Belœil. En effet, sur les conseils de l’auteur de projet, Hainaut Ingénierie technique, les autorités ont décidé d’ajouter un complément afin de rénover, en même temps que les pistes cyclables, la voirie.