Depuis quelques jours, l’agence Voyages - Voyages basée à Basècles s’attire les foudres de plusieurs clients mécontents.

Mardi, nous nous faisions l’écho de la situation rencontrée par un groupe d’amis qui a fait appel à cette agence pour réserver un séjour en Turquie, l’été prochain.

Le récit de leurs mésaventures, publiées sur les réseaux sociaux, a déclenché de vives réactions. Parmi celles-ci, il y a celle de Florent Hioco.

En août 2017, ses vacances au camping ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Il avait réservé et payé, via l’agence, un emplacement dans un camping à Bernerie-en-Retz, près de Nantes.

Une fois arrivé à l’adresse indiquée sur le bon de commande de Voyages- Voyages , il se rend compte que la réservation a été faite dans un autre camping de la ville.

"Ce n’était pas ce que je voulais. J’ai donc annulé cette réservation et, par chance, il y avait encore de la place dans le camping où j’avais initialement prévu de séjourner." Résultat des courses, Florent Hioco a dû repayer un montant de 739 € pour son emplacement dans le camping de son choix.

De retour en Belgique, il reprend contact avec l’agence de voyage. "Elle me dit qu’elle va tout régler et que je serai remboursé, relate-t-il. J’ai attendu pas mal de temps, puis j’ai envoyé un recommandé."

L’argent n’arrivant toujours pas, il décide de faire appel à T est a chats . Il passe ensuite devant la Commission de litiges voyages , et obtient gain de cause.

"Une mise en demeure a été prononcée, précise-t-il. Elle dit ne l’avoir jamais reçue. Dès lors, je lui ai moi-même envoyé une copie du jugement, le 12 novembre dernier."

S’il attendait d’avoir des nouvelles de la commission avant de passer à la vitesse supérieure, les déboires du groupe d’amis, qui ont relayé sur Facebook, l’ont incité à leur emboîter le pas, et à porter plainte.

De son côté, l’agence Voyages -Voyages a déjà formellement réfuté les accusations qui lui sont adressées. Une plainte a d’ailleurs été déposée pour calomnie, dans ce dossier.

D'autres ?

C’est donc la publication relayée, le week-end dernier, par le groupe d’amis sur les réseaux sociaux qui a incité Florent Hioco à se joindre à leur combat. "J’ai vu ça, et j’y suis allé, confesse-t-il. J’avais déjà entendu des on-dit sur l’agence. Là, je me suis rendu compte que je ne suis vraiment pas le seul dans ce cas." S’il s’ajoute aux 18 personnes qui ont, dans un premier temps, clamé leur mécontentement, d’autres pourraient encore suivre. "Depuis la publication, j’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disent qu’ils attendent aussi un remboursement", relate Manon Celsy, l’une de ces 18 plaignantes.