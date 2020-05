La rue Perche à l’Oiseau et la Place de la Victoire, au coeur du village de Basècles, vont bénéficier d’un sérieux rafraîchissement.

D’importants travaux portant sur le renouvellement complet de l’égouttage et de la voirie vont en effet y prendre cours dès la mi-juin, tandis que les premiers sondages sont prévus dans les prochains jours. Ce chantier d’envergure, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à Ipalle, s’élève à un montant de 3.100.000 € TVAC financés par la commune et partiellement subsidiés par le SPW (voirie) et la SPGE (égouttage). La vétusté des anciennes installations rendait en effet cette intervention indispensable, et le renouvellement de la voirie mais aussi des trottoirs redonneront tout son caractère à cette partie du village.

Profitant de l’ouverture de la voirie, la SWDE remplacera également les conduites de distribution d’eau et Ores ses conduites de gaz, rendant possible le raccordement de nouvelles habitations pour les riverains qui le souhaiteraient. L’intervention d’autres impétrants est prévue, comme l’électricité dans la phase 2 des travaux.

La pose de l’égouttage aura lieu dans la foulée des sondages, déjà avant les congés de la construction. Le chantier restera accessible à la circulation locale la majeure partie de sa durée, hormis quelques interventions ponctuelles et réduites dans le temps où la circulation sera réservée aux riverains directs, voire momentanément interdite. Subdivisés en deux phases dont la première prendra court à la rue Perche à L’Oiseau et sur une partie de la Place de la Victoire, pour s’achever en seconde phase sur ladite Place, les travaux sont prévus pour une durée d’un peu plus d’un an.

Pour toute question d’ordre pratique, les riverains peuvent s’adresser au responsable du chantier à Ipalle, Edouard Groensteen : edouard.groensteen@ipalle.be.