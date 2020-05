Un comptage sera assuré à l’entrée et un tiers du parking sera supprimé afin de limiter les lieux à 3.200 personnes. L’équipe des agents de sécurité sera renforcée. Des totems seront installés à différents endroits de la galerie commerçante afin de rappeler les gestes barrières et de distribuer du gel hydroalcollique.

Un distributeur de masques dont les bénéfices iront à la Croix Rouge sera également mis à disposition.

Des messages vocaux seront également diffusés afin de rappeler les gestes barrières et les règles élémentaires d’hygiène afin de se protéger du virus.

Avant d'ouvrir ses portes au public, une délégation de la Ville conduite par le bourgmestre et l’échevine du commerce, de la police s'est rendue aux Bastions où elle a rencontré des responsables du centre commercial.

"L’objectif était de me rendre compte sur le terrain des dispositifs mis en place pour la réouverture du complexe commercial. Le but est que cette réouverture se passe dans les meilleures conditions possibles. Aussi, je compte sur chacun d’entre nous pour respecter les règles et faire preuve de responsabilité", a avancé le bourgmestre Paul-Olivier Delannois à l'issue de cette rencontre