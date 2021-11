Cela fait bientôt deux ans que le cœur du village de Belœil n’a plus vu ses petits chalets illuminés, dans une ambiance festive et familiale, lors des fêtes de fin d’année. La faute, faut-il encore le préciser, à la crise sanitaire.

L’Office du tourisme annonce le retour de son marché de Noël le samedi 4 décembre de 11 h à 22 h et le dimanche 5 décembre de 11 h à 19 h sur le site de la liaison paysagère. (accès via la rue de la Hunelle).

L’événement revient en force avec davantage de chalets d’artisans et de producteurs, qui seront au nombre au 37 ! Il y en aura pour tous les goûts : bijoux artisanaux, décorations de Noël, poterie et céramique, tourneur sur bois, cosmétiques bios, bougies parfumées, compositions florales, diamond painting, foulards, articles textiles et même des idées cadeaux pour les animaux domestiques. Un savoir-faire local, voire régional, qui confère au marché de Noël de Belœil un caractère authentique.

Les visiteurs auront aussi l’occasion de se délecter les papilles avec des gaufres et galettes bien de saison, une tartiflette géante, du vin chaud, des bières de Noël, du chocolat chaud, des fromages artisanaux, des cupcakes et autres pralines. Le listing des artisans ainsi que le programme détaillé des animations seront prochainement communiqués sur la page Facebook de l’Office du tourisme,

Le père Noël sera présent durant tout le week-end, qui sera notamment marqué par une démonstration de sculpture sur glace le samedi 4 décembre de 16 h à 20 h.