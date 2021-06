Belle organisation pour la distribution des sacs-poubelle à Rumes Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Ce lundi, les citoyens de Taintignies ont pu, pour cela, se rendre à la Maison Rurale. © D.R.

Comme l'a dernièrement annoncé le collège communal rumois, les citoyens ont été invités à venir chercher leurs sacs-poubelle comme cela se faisait auparavant, sauf l'an dernier où la situation sanitaire était assez particulière.



"Tout le monde aura compris que la situation sanitaire de cette fin mai est bien différente de celle en cours lors de l'envoi de la taxe immondices début mars. Tout le monde se réjouit du le retour à la normale", souligne l'échevin Bruno De Langhe (IC).



Ainsi, afin d'éviter un encombrement du hall d'accueil de la Maison communale, un site spacieux par village a été choisi. Ce lundi, les citoyens de Taintignies ont pu venir à la Maison Rurale afin de retirer leurs sacs.



"Grâce au travail remarquable de notre personnel, et à un sens de circulation très pratique, les citoyens ne devaient même pas pénétrer dans le bâtiment. On ne pouvait pas mieux faire pour respecter la distanciation ! Et, pendant ce temps, notre personnel ouvrier pouvait se consacrer à de nombreux travaux d'extérieur rendus difficiles avec la météo de ces derniers temps !"