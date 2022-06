En 2021, les services communaux et la police ont poursuivi leur travail sur le terrain pour dénicher dépôts sauvages et autres incivilités à travers les actions poubelles. Vingt actions au total, dont dix purement environnementales, sept actions poubelles en semaine et trois le dimanche.

Toutes les actions programmées ont pu avoir lieu avec en plus l’organisation en novembre, durant une semaine, d’un marathon de la propreté avec la mise en évidence de plusieurs scènes de "crime environnemental", un concept imaginé et conçu par le service prévention-sécurité en concertation avec les partenaires du PLP, le plan local de propreté.