La Ville de Leuze-en-Hainaut impactée par des travaux

Malgré les vacances scolaires, les travaux se poursuivent dans certaines communes de Wallonie picarde. Des travaux de réfection de voirie sont notamment en cours dans la rue du Bois depuis le mois de mai. Ils sont prévus jusqu’au 30 septembre. La deuxième phase se déroule du 1er juillet au 30 août.

En voici les impacts concrets : la circulation des véhicules sera interdite à la rue du Bois, section comprise entre la rue Courte et la rue du Bergeant, à l’exception de la circulation locale et des véhicules prioritaires identifiés comme tels, la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h à hauteur des travaux, la circulation des véhicules se fera par demi-chaussée à hauteur des travaux, selon les nécessités du chantier, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits à hauteur des travaux par tronçons de 20 à 30 mètres (chantier mobile), une déviation sera mise en place via la place Albert Ier et la rue du Bergeant, la rue du Foyer Leuzois retrouve donc son sens unique habituel.

La rue de la Galterie en sens unique

Un chantier d’aménagement de trottoir débutera lundi 4 juillet à l’angle de la rue de la Galterie et de la N7. Ce chantier nécessitera la mise en sens unique de la rue de la Galterie dans le sens N7 vers le village de Chapelle-à-Oie. Cette mise en sens unique sera d’application uniquement pendant l’exécution des travaux, c’est-à-dire du lundi c’est-à-dire du lundi 7h au vendredi 12h. Les week-ends, donc, la circulation sera rétablie dans les deux sens. Le chantier est prévu pour une durée d’un mois maximum et tout sera mis en œuvre pour le terminer au plus tôt.