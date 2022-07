Piquant, le coût du parking derrière la gare de Péruwelz

Le plan d’investissement communal (PIC) 2022-2024 a été dévoilé lors du conseil communal. Pour cette année, il s’agira principalement de frais relatifs à des études. Tous les montants cités incluent la TVA. Les études concernent les rues X. Lupant et Degave à Bon-Secours (45 000 €), la rénovation partielle de la rue Castiau à Péruwelz (45 100 €) et l’aménagement du parking situé derrière la gare (70 000 €).

Autre étude attendue, celle relative à l’aménagement d’un chemin cyclo-piéton au Vieux Chemin de Leuze et rue du Moulin à Eau et de bandes cyclables suggérées rues du Vert Coron, des Basses Wattines et de la Loquette à Péruwelz ainsi qu’à la rue Pierre Taillez à Bon-Secours (23 000 €).

Les travaux, eux, pourraient avoir lieu en 2023, à hauteur de 600 000 € pour les rues Degave et X. Lupant à Bon-Secours, 550 000 € pour la rue Castiau et 585 000 € pour le Vieux Chemin de Leuze et les autres aménagements cyclables. Le parking derrière la gare est divisé en deux phases : une première à 400 000 € et une deuxième à 735 000 €.

L’année 2024 sera marquée par l’aménagement définitif de chicanes au Chemin de Thumaide à Roucourt et d’un dispositif de ralentisseur de vitesse rue de Saint-Amand à Péruwelz avec entretien partiel de la voirie pour 155 000 €. Des travaux d’entretien de voiries sont prévus rue de Wadergnies à Braffe, rue du Marais à Callenelle, rue Pont de Pierres et place de Roucourt, rue du Pilori (en partie) à Brasménil et au carrefour de la RN 50 et de la rue de Mortagne à Baugnies pour 750 000 €. Les trottoirs seront rénovés rues Cornefin et du Berceau à Péruwelz (540 000 €).

Enfin, rue du Vert Coron (Péruwelz) et rue Pierre Taillez (Bon-Secours), l’entretien des voiries et des trottoirs sera effectué avec intégration de bandes cyclables suggérées pour 375 000 €.

L’estimation globale se chiffre à 4 873 100 €. Au niveau des subsides, les projets PIC sont éligibles à 60 % et les projets PIMACI (Plan d’Investissement Mobilité active communal et intermodalité) à 80 %. Il faut encore attendre la répartition exacte PIC/PIMACI.

Chères études…

Willy Detombe (RPP) tique sur le coût de l'étude pour rénover le parking derrière la gare. "70 000 €, c'est énorme et ce dossier coûtera au total 1,2 million. Ce parking, c'est pire que la planète Mars, mais quand même." Yves Wuilpart (Écolo), échevin des Travaux, a répondu qu'il s'agissait d'un grand parking et que le coût des matériaux augmentait de 30 %. "On va faire ça en plusieurs phases et on va étudier le problème d'inondations."

Vincent Palermo, bourgmestre, plaide pour que les bureaux d'étude proposent des études pour l'euro symbolique… "Vous allez dire qu'on pourrait réaliser ces études en interne, à la Ville. Sauf que nous n'avons pas toutes les compétences, notamment pour ce qui relève des techniques spéciales. Pour ce parking, on ne va pas se contenter de mettre du gravier. Ça ne fonctionne pas."