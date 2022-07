Dotation à la zone de secours de Wapi : Péruwelz ne lâche pas !

Péruwelz poursuit son processus par rapport à la dotation à la zone de secours de Wallonie picarde. Le conseil communal a été convoqué en urgence pour justement voter un nouveau recours.

"À l'issue du dernier conseil communal, nous avons reçu la position du gouverneur qui ne change rien et nous non plus, nous ne changeons rien et nous poursuivons notre démarche", a confié le bourgmestre, Vincent Palermo.

D’autres communes sont concernées, à savoir Antoing, Comines, Lessines et Bernissart. Pour peser plus lourd et parler d’une même voix, ces communes sont amenées à se mettre d’accord sur une clé de répartition avant d’aller plus loin et de tenter de convaincre le gouverneur. Une première réunion de travail s’était tenue le 8 juin.

"Une seconde est programmée ce jeudi 7 juillet", a précisé Guillaume Comblez, directeur général f.f. "L'idée est d'essayer de trouver une solution pour qu'il y ait un accord sur la répartition des dotations pour l'avenir, donc à partir de l'exercice budgétaire 2023, mais il faudra également voir ce qu'il en est pour les exercices antérieurs."

Pour rappel, depuis l’exercice 2018, la commune de Péruwelz estime que le gouverneur ne pondère pas adéquatement les critères légaux qu’il doit utiliser pour fixer la clé de répartition.

Ce contentieux a déjà amené des décisions du Conseil d’État, décisions qui donnaient raison aux communes en indiquant que le gouverneur ou la ministre de l’Intérieur (sur recours) ne motivait pas adéquatement le choix de cette pondération.

Le lundi 27 juin, la commune a donc réceptionné un arrêté du gouverneur qui fixe à nouveau les dotations pour l’exercice 2020. Cet arrêté fait suite à un arrêté de la ministre de l’Intérieur du 29 mars 2022 qui avait, pour la première fois, annulé l’arrêté du gouverneur du 12 décembre 2019. La ministre suivait en cela un arrêt du Conseil d’État du 23 février 2022 qui avait donné gain de cause aux communes et annulait le premier arrêté du 23 janvier 2020 que la ministre avait pris en statuant sur le recours initial des communes.

Péruwelz introduit donc un nouveau recours auprès de la ministre contre ce nouvel arrêté du gouverneur.