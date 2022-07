Blaton : "Cette nouvelle caserne doit être vue comme un lieu de proximité par la population"

Les officiers qui dirigent la caserne misent beaucoup sur la cohésion et l’esprit d’équipe. L’Amicale des pompiers a donc son rôle à jouer.

Le 4 mai dernier, les pompiers d’Antoing, Basècles, Belœil, Bernissart et Péruwelz convergeaient en convoi vers leur nouvelle caserne située à Blaton. Un grand moment oscillant entre émotion, nostalgie et regard vers le futur puisqu’il faut bien continuer à avancer, même si gommer les petites tensions historiques entre casernes et les réticences à s’intégrer dans la nouvelle zone de secours ne se fera pas en un jour…

Un peu plus de deux mois après ces grandes manœuvres, nous avons eu l’occasion de humer l’ambiance qui règne dans le nouveau bâtiment au sein duquel 44 pompiers professionnels et une centaine de pompiers volontaires sont amenés à œuvrer. Une garde réunit minimum dix pompiers mais la caserne est dimensionnée pour vingt pompiers à la garde.

La caserne de Blaton est dirigée par trois officiers professionnels : le capitaine Lionel Hanuise et les lieutenants Frédéric Ballant et Gilles Vanhoeck. Des officiers volontaires sont mobilisables également pour assurer la bonne tenue des opérations.

Le capitaine Hanuise et le lieutenant Ballant ont fait faire le tour du propriétaire au président du Rotary, Pierre Gnemmi. L’occasion pour eux de mettre en avant un élément moteur sur lequel ils travaillent sans cesse pour assurer le bon fonctionnement du service et le succès de cette nouvelle structure : l’esprit d’équipe.

La piste nordique pour tous

Lors du déménagement vers Blaton début mai, le commandant Lowagie nous avait déjà indiqué l'importance de créer une nouvelle Amicale. Le capitaine Hanuise nous le confirme. "Pour la cohésion d'équipe et pour ramener au sein de la caserne ce sentiment familial, l'Amicale a bien entendu son rôle à jouer. Il est également important d'ouvrir la porte de la caserne aux familles et à la population dans son ensemble et l'amicale pourra le faire."

Rudy Delattre, président de l'Amicale, souligne d'ailleurs qu'il y a une forte demande pour visiter les nouvelles installations. "Cette caserne doit être vue comme un lieu de proximité avec la population et pas quelque chose d'abstrait", ajoute le lieutenant Ballant.

"La piste nordique envisagée autour du bâtiment est déjà là. Mais l'accès doit encore être réalisé, poursuit le capitaine Hanuise. Il y aura un accès direct pour les pompiers depuis la caserne et un autre pour le public, qui pourra bien sûr l'utiliser".