Tribunal de Tournai : il cachait de la drogue dans son... caleçon !

Actuellement sous bracelet électronique, José (prénom d'emprunt) était présent à la barre du tribunal correctionnel de Tournai ce jeudi matin pour différentes préventions. L'homme de 39 ans, originaire d'Harchies, est poursuivi pour avoir vendu du cannabis et de la cocaïne.



Lors de la perquisition au sein de son domicile, les services de police ont d'ailleurs retrouvé au total plus d'1,8 kilos de produits stupéfiants. Le prévenu en cachait dans son véhicule et même dans ... son caleçon. José est également accusé d'avoir possédé 46 sprays lacrymogènes et d'avoir détenu illégalement une carabine. "C'était pour la décoration de mon intérieur", a indiqué l'homme lors de l'instruction d'audience. "Je pensais que c'était tout à fait légal".

"Je ne recommencerai plus, c'est certain"

La juge a tout de même tenu à savoir pourquoi José, s'était lancé dans le commerce de produits stupéfiants. "Au chômage au moment des faits, je voulais avoir un peu d'argent de poche pour notamment payer ma consommation personnelle. De manière générale, je vendais 100 grammes et recevais 200 euros de bénéfice par mois".



Ne possédant aucun antécédent judiciaire, ce père d'un enfant de 5 ans risque une peine de 18 mois de prison. "Je ne recommencerai plus, c'est certain", a conclu le prévenu. Du côté de la défense, un sursis simple ou un sursis probatoire a été sollicité. Le jugement sera prononcé le 28 juillet prochain.