Péruwelz: une véritable réussite pour la Sainte-Anne

Les Péruwelziens et les habitants des alentours attendaient le retour de la Sainte-Anne avec impatience, depuis la dernière édition organisée en 2019. Pour ce retour de la fête en l’honneur de la sainte patronne du fil et de l’aiguille, la journée du 24 juillet s’annonçait bien chargée : ouverture exceptionnelle des commerçants locaux, présence d’ambulants et marché du textile.

Durant l’après-midi, le centre extrascolaire "La Ré-Création" a contenté les plus jeunes avec l’organisation d’activités gratuites suivant le thème de la jungle, avant un spectacle haut en couleur proposé par le groupe "Youplabonds", spécialisé notamment dans les spectacles de clowns et de magiciens mais aussi la location de jeux forains et en bois, ou encore de châteaux gonflables.

Dès 18h, de nombreux artistes étaient attendus sur scène, au coeur du parc communal: Rebecca Magro (artiste péruwelzienne), Quentin Goncalves (variétés françaises et étrangères), le DJ Stéphane Baert, Black City tribute to Indochine (reprenant les plus grands succès du groupe français) et le groupe Mister Cover, connu de tous. La gent féminine guettait surtout l'arrivée du célèbre chanteur Amir, qui a repris ses plus gros tubes dont: "On dirait" ou encore "Rétine". La soirée s'est terminée en beauté avec un feu d'artifice exceptionnel qui a mis des étoiles plein les yeux des spectateurs.

©M.P.

"Je suis très heureux d'avoir organisé cet événement avec mes équipes, c'est une réussite totale. Il y a eu de nombreux retours et commentaires positifs de la part de la population", souligne Vincent Parlemo, bourgmestre de Péruwelz. "Cette édition a rassemblé le plus grand nombre de personnes venant de tous les horizons. Entre 8 000 et 10 000 personnes étaient présentes pour profiter des festivités".

Face à un parc bondé, l'accès a même été refusé à certains, voulant accéder à l'événement après 22h. "Globalement, il n'y a pas eu de souci majeur", poursuit Vincent Palermo. "La police a dû intervenir pour quelques personnes ayant abusé de l'alcool. Toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour organiser un tel événement de masse. La police a été performante et bienveillante tout comme les services de la ville".

Le mayeur de Péruwelz est déjà occupé de peaufiner l'affiche de l'année prochaine. "Lorsqu'on sollicite de grands artistes comme Amir, cela demande beaucoup d'organisation". Vincent Palermo semble d'ailleurs loin d'oublier sa rencontre avec l'artiste. "C'est quelqu'un de chaleureux et très sympathique. Il a les pieds sur terre". Après une telle affiche, les Péruwelziens ont certainement hâte de connaître la programmation de l'année prochaine qui s'annonce déjà exceptionnelle.