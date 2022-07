La Commune de Beloeil avec ses services et ses différents partenaires ont concocté un programme d’activités riche et varié.

Après deux ans d’absence, Beloeil Plage est de retour ! Rendez-vous, du 1er au 7 août, sur la Liaison paysagère de Beloeil afin de profiter des joies d’une station balnéaire éphémère à deux pas de chez soi !

Pour cette nouvelle édition, la Commune de Beloeil avec ses services et ses différents partenaires ont concocté un programme d’activités riche et varié avec la volonté de faire plaisir aux visiteurs de tous les âges. Ainsi, on pourra retrouver des ateliers créatifs dont l’univers gravitera autour du thème des vacances avec la création de bracelets brésiliens, de cerf-volant, de cartes postales ou encore des animations de bricolage intitulées "Art plage".

Pour les sportifs, ils auront l’occasion de s’initier au self-défense, à la gym douce ou à la pétanque. Le public pourra également voir des spectacles réalisés par des artistes régionaux. Sans oublier, les amoureux de farniente qui pourront se détendre près de l’espace sablé, sur un transat ou encore en dégustant une boisson bien fraîche à la buvette.

Enfin, pour les gourmets, le vendredi soir (05/08) verra la tenue du cinéma en plein précéder d’un repas paëlla avec tapas et sangria. Le dimanche midi (07/08), un repas « jambon » sera proposé pour partager en famille et/ou entre amis une dernière journée conviviale en bord de plage.

Beloeil Plage 2022 revient donc à ses fondamentaux en offrant des moments de douceur de vivre, de voyages et de vacances à tout à chacun qu’il soit d’ici ou de bien plus loin.