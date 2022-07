Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Beloeil - Péruwelz - Leuze Fabian Stoclet, un Péruwelzien aux World Police and Fire Games Après une première participation en 2017 du côté de Los Angeles, Fabian Stoclet chaussera à nouveau les baskets internationalement à Rotterdam. Guillaume Martin ©EdA

Spécialisé dans la course à pied, Fabian est actuellement aux Pays-Bas pour y représenter la Belgique et sa zone de police (Ouest Brabant wallon) à l'occasion des Jeux mondiaux des policiers et pompiers, organisés du 22 au 31 juillet. Une compétition sportive internationale dédiée à ces deux professions, dans laquelle le Péruwelzien...