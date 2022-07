Chapelle-à-Wattines: un monticule de paille prend feu en bordure d’un champ

C'est dans un monticule de ballots de paille que le feu s'est propagé, vers 5h30 du matin. " Ils étaient stockés à l'entrée d'un champ et représentent l'équivalent de 25 hectares de terre", indique le capitaine Stasik.

Cause accidentelle? Volontaire? L’origine de ce sinistre était encore inconnue dimanche en milieu de journée.

Reste que l'intervention a duré plus de six heures et a nécessité un très gros dispositif. " Nous avons quatre citernes sur place. C'est énorme", poursuit l'officier de la zone de secours.

" Depuis le début de l'intervention, 150.000 litres d'eau ont été utilisés, sur le réseau de Leuze, puis celui de Ligne. C'est une intervention contraignante puisqu'il faut étaler la paille. On peut mettre autant d'eau qu'on veut, si on n'ouvre pas le tas de paille, on ne peut pas y arriver." L'intervention a pris fin aux environs de midi.