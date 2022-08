Leuze-en-Hainaut : le boulevard fermé durant 10 jours

Dès mardi, des travaux de réhabilitation des revêtements et d’aménagements cyclables débuteront sur la N7. Ce chantier nécessitera la fermeture complète d’un tronçon durant 10 jours.

Du mardi 16 août au vendredi 26 août, la N7/boulevard Paul-Henri Spaak sera complètement fermée à la circulation entre le carrefour formé par la nationale avec l’avenue de la Libération (non compris) et le rond-point de la Croix-au-Mont (non compris).

Des déviations seront mises en place:

– Les véhicules légers seront invités à emprunter l’avenue de la Libération, la rue du Pont de la Cure, la rue du Seuwoir et la N60.

– Les poids lourds de + de 3,5 t seront invités à se diriger vers la N50/chaussée de Mons, la N60/chaussée de la Barrière, la N60/chaussée de Perwelz puis la N60d.

Ce chantier représente un budget de près de 389000 € HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage.

Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

C’est la société TRBA qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.