Bernissart: des minéraux et fossiles par milliers

Enfin ! Après deux années de confinement, voici venu le moment attendu par certains d’entre vous de participer à la 33ème Bourse internationale de Minéraux et Fossiles qui se tiendra au Hall Omnisport du Préau à Bernissart les 27 et 28 août de 10h à 18h

Comme les autres années, plus de septante exposants du Bénélux, de France, d’Allemagne et d’ailleurs répartis sur près de 300m d’étal proposeront un éventail non seulement de roches, minéraux et fossiles, mais également des revues, du matériel de prospection, de nettoyage, etc…

Bref, tout ce que les collectionneurs en la matière recherchent.

Quelques stands axés sur la lithothérapie seront également de la partie.

Profitez en également pour émerveiller vos yeux et ceux de vos (petits) enfants. Ce n’est en effet pas tous les jours que l’on peut admirer une si grande diversité d’espèces extraites des entrailles de notre bonne vieille planète.

De plus en plus de dames nous visitent ces dernières années, attirées par la possibilité d’achats de bijoux (bagues, colliers, bracelets,…) en pierres naturelles à des prix, somme toute, très voisins de la bijouterie dite "de fantaisie ".

L'entrée et le parking sont comme d’habitude gratuits.