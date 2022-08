Des citoyens nettoient le cimetière de Blaton

Il est parfois difficile pour les ouvriers communaux de venir à bout des mauvaises herbes au sein des cimetières et les conditions météorologiques de cette année n'ont certainement pas aidé. De ce fait, quelques citoyens courageux et responsables ont décidé de se retrousser les manches pour rendre le cimetière de Blaton plus propre.



A l'origine de cette initiative, Erine Dor, jeune coiffeuse engagée."Sur les réseaux sociaux, je constatais de nombreuses publications relatives au mauvais entretien du cimetière. Ma grand-mère y repose et lorsque je m'y rends, je n'hésite pas à enlever les mauvaises herbes autour de la sépulture. J'ai donc lancé un appel sur Facebook afin de rassembler des blatonniens intéressés par une opération de nettoyage. L'objectif est également d'aider les personnes âgées qui n'ont plus la capacité d'entretenir la tombe de leurs proches".



Munie de matériel, une quinzaine de personnes, de tous les âges, ont donc remis de l'ordre la semaine dernière dans le cimetière de Blaton. Un nouveau rendez-vous se profile déjà et aura lieu le 21 août de 9h à 12h. "Vingt personnes sont déjà attendues pour participer à l'opération".



Face à un cimetière parsemé de mauvaises herbes, certains auraient des difficultés à trouver un brin de motivation."Bien entendu, une fois sur place, voir la multitude de mauvaises herbes n'a rien d'encourageant. Mais au fur et à mesure du travail, nous sommes fiers et plus motivés que jamais. La plus jeune participante avait l'âge de 8 ans", poursuit Erine.



Aucun doute sur l'avant/après du cimetière de Blaton. "La plupart des retours sont positifs même si certains indiquent que cela reste le travail des ouvriers communaux. Il y aura toujours des personnes pour râler". Pour l'instant, les rendez-vous restent maintenus à Blaton.



Avec le temps, Erine espère attirer d'autres riverains et pourquoi pas reproduire l'opération dans les autres cimetières aux alentours.