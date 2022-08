Travaux à prévoir au coeur de Péruwelz

Dans le cadre des travaux de voirie (plan PIC) des modifications de circulation sont à prévoir. À partir de ce lundi jusqu’au vendredi 2 septembre, la circulation dans la rue des Français, dans sa partie comprise entre la rue Bataille et la rue de Roucourt sera totalement interdite à la circulation. La rue Bataille sera mise en sens unique dans sa portion comprise entre la rue des Français et la rue Tondreau dans le sens rue des Français vers rue Tondreau.

La rue des Français, dans sa portion comprise entre le passage à niveau et la rue Verte Louche sera mise en sens unique dans le sens rue des Français vers rue Verte Louche. Pour les usagers venant de la gare et voulant se diriger vers Wiers, une déviation est mise en place via les rues Duez, Tondreau, Bataille, Flament et de Roucourt.

Pour les usagers venant de Wiers et voulant se rendre au quartier de la Gare, une déviation est mise en place au départ du rond-point du Noeu Moulin via le chemin de la Rabouillette, la rue des Ecoles, la rue des Américains, rue Verte Louche, rue du Ponsart, rue de la Loquette et rue des Français. Dans les itinéraires de déviation, la vitesse sera limitée à 30 km/hr.

Dans le cadre des travaux de pose de câbles au Boulevard Léopold II à Péruwelz se déroulant du 22 août au vendredi 23 septembre, l’arrêt et le stationnement seront interdits à l’angle des rues boulevard Léopold III à hauteur du n° 91 ainsi dans l’avenue Gabriel Baugnies le long de la dite propriété.

La circulation, au droit de la zone de travaux s’effectuera de manière alternée ; priorité étant accordée aux usagers ne rencontrant pas l’obstacle et le dépassement sera interdit 200 mètres en deçà jusqu’à 200 mètres au-delà de la zone de travaux et la vitesse y sera limitée à 30 km/hr.

Si, en raison de l’emprise des travaux, la circulation des piétons venait à être entravée, celle-ci serait interdite, déviée et matérialisée par la pose de barrières de type "Nadar" de part et d’autre de la zone concernée ainsi que par la pose d’une signalisation idoine.