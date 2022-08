Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Beloeil - Péruwelz - Leuze Bon-Secours: Atlas, un gentil géant qui aurait eu 100 ans Ce week-end, une exposition est consacrée à Fernand Bachelard, alias le géant Atlas, qui a marqué le village de Bon-Secours mais aussi le monde entier. Geoffrey Devaux ©CGYDX

Dans les locaux situés à l’arrière de l’école communale de Bon-Secours, ils sont cinq ou six à s’affairer entre journaux, revues, affiches, photos et autres documents. Un véritable travail de fourmis et d’archivistes...