Coups de feu à Leuze: "Laissons faire l'enquête"

Mardi après-midi, plusieurs habitants de la commune de Leuze-en-Hainaut ont été témoins de bruits de coups de feu à deux pas de la collégiale Saint-Pierre et d’établissements scolaires. Rien à voir avec le tournage d’un film d’action ou d’une éventuelle série policière…

Un jeune homme d’origine étrangère, né en 1990, a été pris pour cible et a effectivement été touché par balles devant l’ancienne boucherie chevaline, bien connue des Leuzois. La police est rapidement intervenue sur place et a cadenassé une zone incluant notamment la rue du Gard et les jonctions vers les rues d’Ath et Tour Saint-Pierre.

Le tireur, semble être un motard, assez corpulent. Il aurait discuté brièvement avec la victime avant de pointer un revolver vers lui et de tirer à plusieurs reprises. Le jeune homme, connu du CPAS de Leuze, a été blessé à la main et au niveau du thorax avant d’être pris en charge par le CHWAPI dans un état assez critique.

Au lendemain des faits, Lucien Rawart n’a pas davantage d’informations concernant l’origine de ces coups de feu. Il en va de même pour Eric Joly, le substitut du procureur du roi de Tournai. Les enquêteurs recherchent toujours activement le motard qui aurait peut-être été filmé par des caméras de surveillance jalonnant son trajet.

En ce qui concerne l'état de la victime, d'origine palestinienne, Lucien Rawart ne possède aucune nouvelle. "Plusieurs personnes assimilent les faits à un règlement de compte entre des bandes rivales. A ce jour, il est impossible d'en être certain. Laissons faire l'enquête", relève-t-il.

“Leuze devient Chicago”

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Leuzois, ayant entendu les coups de feu, remettent en question la sécurité de leur Ville. D'autant plus que le drame s'est déroulé à quelques mètres d'écoles. "Ce n'est plus Leuze mais Leuze-Angeles", s'exclame un internaute. "Cela devient grave partout. J'ai de plus en plus peur pour mes enfants". "La commune de Leuze devient Chicago", commente une autre personne.

Pour le bourgmestre de la Cité Bonnetière, rien ne sert, de pointer du doigt l’insécurité dans le centre-ville et de faire de telles comparaisons tant que les investigations sont en cours…