La réputation d’Aubechies, petit village de 140 âmes situé dans l’entité de Belœil, n’est plus à faire bien au-delà des frontières de la Wallonie picarde et du Hainaut.

Aubechies décroche le titre du "plus beau village de Wallonie"

Chaque année, des dizaines de milliers de touristes s’y déplacent afin de découvrir ses coins pittoresques et effectuer un voyage de 5000 ans à travers l’histoire, grâce à l’archéosite d’Aubechies.

Déjà reconnu comme l’un des plus beaux villages de Wallonie, Aubechies s’est à nouveau distingué en remportant la saison 3 de "Mon plus beau village." La finale de l’émission, produite par la RTBF, a livré son verdict ce samedi soir. Tout au long de l’été, sept animateurs de la chaîne publique ont emmené les téléspectateurs à la découverte de six villages wallons.

Mis en compétition face à Rochehaut, Limbourg, Falaën, La Hulpe et Sohier, le village belœillois a été plébiscité par le public qui était invité à voter pour son coup de cœur.

Ce succès, Aubechies le doit à ses richesses (l’archéosite, qui constitue le plus grand site de reconstitutions archéologiques du pays, la taverne Saint-Géry, sa magnifique église romane du XIe siècle ou encore les ateliers de l’affineur de fromages Jacquy Cange) mais aussi aux deux personnalités qui ont défendu ses atouts: Livia Dushkoff et David Jeanmotte.

L’authenticité de ce village hors du temps, avec ses vieilles briques, ses anciennes fermes traditionnelles ou encore son cadre champêtre a sans aucun doute fait la différence.