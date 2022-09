Brasserie Dubuisson à Pipaix: une récolte de houblon qui s'annonce plutôt faible

Ce jeudi 8 septembre, la Brasserie Dubuisson procédera à la récolte de son champ de houblon. Une récolte qui s'annonce plutôt faible suite à la sécheresse estivale. Une épine de plus dans le pied d'un secteur brassicole qui s'apprête à passer de longs mois difficiles.

Une fois n'est pas coutume, le début du mois de septembre correspond à la récolte du houblon pour la Brasserie Dubuisson. Cette année, les maîtres brasseurs ne se réjouissent pas comme à l'accoutumée.

Ces derniers estiment une perte de rendement située entre 40 et 50% par rapport aux précédentes récoltes. Plus précisément, la brasserie s'apprête à cueillir 300kg de houblon de ses 880 plans en lieu et place des 500 kg habituels.

Au-delà du fait que le houblon sera récolté en beaucoup plus petite quantité, la sécheresse aura également des conséquences sur la qualité du houblon. Les houblons sont notamment utilisés pour leurs propriétés amérisantes dans la bière. Par manque d'eau, ces propriétés vont être approximativement réduites de 40%.

Il faudra donc beaucoup plus de houblons pour obtenir la même amertume dans la bière. Ce qui est paradoxal lorsque l'on sait que les quantités récoltées seront plus faibles que les autres années.

Si ce triste constat peut-être tiré à la Brasserie Dubuisson, il peut également l'être dans toute l'Europe et notamment dans les pays de l'est, région spécialisée dans la culture du houblon.

C'est donc l'ensemble du secteur brassicole qui sera face à un problème de taille dans les mois à venir. Le houblon sera recherché en plus grande quantité mais il sera plus rare et donc beaucoup plus cher. Une complication de plus qui vient s'ajouter à une liste déjà très longue.