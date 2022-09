Tribunal correctionnel de Tournai: 500 pilules d'ecstasy vendues

Adrien (prénom d'emprunt) ne manquait pas d'humour ce lundi après-midi au sein du tribunal correctionnel de Tournai. Après avoir formé opposition à un jugement qui le condamnait à 15 mois de prison, le prévenu devait s'expliquer face à la juge Laus.

Le jeune homme de 27 ans est soupçonné d'avoir vendu 500 pilules d'ecstasy du 22 mars 2016 au 3 avril 2016. "C'est une blague ?", s'est exclamé Adrien, en partant dans un grand fou rire. Il ne semblait effectivement pas croire à cette importante quantité de drogue.

Pourtant lors de son audition auprès des services de police, le prévenu aurait déclaré: "J'ai fait la rencontre de personnes peu fréquentables. J'ai effectivement su revendre 500 pilules d'ecstasy, 10 euros chacune".

A la barre, le jeune homme originaire de Bernissart a vraisemblablement peu de souvenirs. "Je me rappelle seulement d'avoir vendu 19 pilules lors du carnaval de Basècles, je n'étais que l'intermédiaire".



Subvenir à sa passion pour le motocross

Adrien sera également interpellé par des policiers à l'entrée du célèbre festival So W'Happy dans l'entité de Rongy, en possession d'une grande quantité de drogue. "Je suis tombé dans ce milieu pour subvenir à ma passion pour le motocross".



Pour le représentant du ministère public, les faits sont clairement établis et confirme donc la peine des 15 mois de prison. L'avocat de la défense, Me Gossieaux, durant sa plaidoirie: "Hors audition, mon client a fortement collaboré avec la police. Il est aujourd'hui plus mature et de l'eau a coulé sous les ponts". Une peine de travail a été sollicitée à l'égard d'Adrien.



Cependant, le représentant du ministère public s'y est opposé. "Le prévenu a déjà bénéficié d'une peine de travail qu'il n'a jamais effectué à la suite d'une condamnation pour coups et blessures". Le jugement sera prononcé le 3 octobre prochain.