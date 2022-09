Des pompiers leuzois étaient à New York pour honorer la mémoire des victimes du 11 septembre

Quatre pompiers du poste de Leuze-en-Hainaut ont fait le voyage jusqu’à New York afin de rendre hommage aux victimes civiles et aux nombreux hommes du feu américains tués dans les pires attentats de l’Histoire.

Une vive émotion a étreint la foule réunie dimanche à New York à l'occasion des commémorations du 21e anniversaire des attentats terroristes du 11-Septembre. Le temps n'a pas effacé le douloureux souvenir de ces attaques, les plus meurtrières de l'Histoire, contre les tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone.

Dans le public qui s’était massé près de l’impressionnant musée mémorial de Manhattan, où plusieurs minutes de silence ont été observées, il n’y avait pas que des citoyens américains. Quatre pompiers leuzois de la zone de secours de Wallonie picarde avaient tenu à faire le déplacement, à titre privé, pour assister aux cérémonies.

©EdA

"Parmi les 2977 victimes du 11 septembre 2001, 343 pompiers sont morts en tentant de sauver les centaines de personnes qui se trouvaient dans les tours. Nous avons effectué le voyage afin d'honorer leur mémoire et accompagner nos frères d'armes new-yorkais. Il faut le vivre pour s'en rendre compte. J'ai du mal à trouver les mots tellement ces moments sont poignants", nous dit le caporal Frédéric Demarbaix, qui était accompagné de Stéphane Luc, Jordan Mir et Sébastien Wauquier.

©EdA

"Un énorme respect pour l’uniforme"

À l’instar de ses collègues du poste de Leuze-en-Hainaut, Frédéric Demarbaix a été marqué par la solidarité qui règne entre les hommes du feu mais aussi par la chaleur des citoyens.

©EdA

"On ressent que la population a un énorme respect pour l'uniforme. Devant le mémorial du 11-Septembre, les pompiers sont admirés, comme des héros. Les gens autour de nous se rendent compte que l'on exerce un métier difficile, toujours plus exigeant au fil du temps. On se fait arrêter pour une photo, on reçoit des messages de remerciements, des mots gentils…

Nous nous sentons un peu chez nous là-bas . Je pense déjà à retourner dans cette ville magique", témoigne notre interlocuteur, qui se rend régulièrement à Big Apple où il est toujours bien accueilli par les pompiers du FDNY (Fire Department of the City of New York).