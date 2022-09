Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Beloeil - Péruwelz - Leuze Diplômé en batellerie, Damien reste à quai car on refuse de lui délivrer le permis de navigation La situation vécue par le Leuzois Damien Fiacre, futur batelier, paraît absurde. Le guichet de la navigation lui a refusé l’octroi du permis requis, alors qu’un arrêté ministériel reconnaît la validité de son diplôme. Pierre-Laurent Cuvelier ©Kanal Side of Life

À 25 ans, Damien Fiacre vient de réaliser un rêve qu’il caresse depuis son adolescence. Ce rêve, c’est celui de voguer vers de nouveaux horizons, sur les eaux, plus ou moins tranquilles, des canaux et fleuves belges et européens....