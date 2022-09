Un jeune homme retrouvé mort sous sa tente lors du Cocoon Festival à Chapelle-à-Wattines

Un jeune homme âgé de 27 ans et originaire de Charleroi a été retrouvé mort sous sa tente.

Ce week-end se tenait le célèbre Cocoon festival. Ayant déjà attiré 3 000 personnes lors de sa première édition, l'événement accueillait pendant trois jours, sur quatre scènes différentes de nombreux DJ (une centaine) dans le village de Chapelle-à-Wattines, à la chaussée de Bruxelles (Leuze-en-Hainaut).

Les festivaliers pouvaient également profiter d'un camping sur le site de la Grenouillère, bien connu dans la région. Ces derniers devaient par ailleurs, respecter un règlement stricte. Toute infraction était possible de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion pure et simple du camping et du festival.

Malencontreusement, une tragédie a secoué organisateurs et festivaliers même si l'heure était à la fête. Du dimanche, aux petites heures du matin, un jeune homme âgé de 27 ans et originaire de Charleroi a été retrouvé mort sous sa tente, par un voisin de camping.

Une enquête est en cours

"Un festival est un lieu où la vie, le partage et la bonne humeur en font un lieu unique... malheureusement, un événement tragique est survenu dans le camping du Cocoon Festival", ont communiqué les organisateurs.

"Nous tenons à présenter nos sincères condoléances aux parents et aux proches de la victime. Nous voulons remercier également les campeurs pour leur patience, leur compréhension et le respect des consignes. Nous remercions également la police et le personnel pour le travail effectué sur place".

Malgré ce drame, le festival s'est poursuivi du dimanche avec des artistes tels que Mark With a K, Bassbrain, MANDY ou encore Da Tweekaz.

A ce jour, les circonstances du décès du jeune homme restent encore inconnues. Le parquet et le médecin légiste sont descendus rapidement sur les lieux. Une enquête est actuellement en cours. Toutefois, l'intervention d’une tierce personne semble exclue.