Péruwelz: il menace sa voisine avec un couteau de chasse

Le 5 juillet 2020, David (prénom d'emprunt) a violemment menacé la voisine de sa compagne avec un couteau de chasse dans l'entité de Péruwelz. Un habitant de la rue, témoin de la scène, est même rapidement arrivé sur place pour le maîtriser avant que cela ne termine en drame.

"Le jour des faits, avec ma compagne, nous revenions du restaurant. J'avais donc bu 2-3 bières. Cela faisait déjà à plusieurs reprises que ma voisine occupait ma place de parking", a indiqué le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Tournai ce mardi après-midi.

"Je tiens beaucoup trop à ce couteau"

"La victime me regardait par la fenêtre et j'ai donc fait semblant de lancer mon couteau dans le but de lui faire peur. Toutefois, il était hors de question que je passe à l'acte, je tiens beaucoup trop à ce couteau que j'ai reçu à mon père".

"C'est de l'humour j'espère ?" s'est interrogée la juge Pichueque avant que le prévenu ne réponde par l'affirmative.

A l'époque, David semblait bien connu par les services de police pour être souvent ivre sur la voie publique. "Je buvais effectivement de façon excessive dans le passé. Aujourd'hui, j'ai tout arrêté comme la cigarette", a confié l'homme de 58 ans qui a reçu les félicitations de la juge.

"Les conflits de voisinage se terminent parfois aux cours d'assises", a déclaré le représentant du ministère public.

Déjà condamné pour homicide involontaire, le prévenu originaire de Péruwelz risque sept mois de prison avec sursis. "J'y pense tous les jours. C'est difficile de vivre avec cela".

Pour David, la peine prononcée par le représentant du ministère public lui semble inappropriée. "C'est un peu exagéré", a-t-il répliqué sans avocat pour se défendre des faits. "Mais je pense avoir peu d'influence sur le jugement"

La juge Pichueque prononcera son verdict le 25 octobre prochain.