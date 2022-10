Belœil: une demande de permis pour 30 logements dans l’ancienne polyclinique

Depuis la délocalisation, finalisée en mars dernier, de la polyclinique EpiCURA à l’angle de la rue de Mons et de la place de Belœil, l’imposant site de la rue d’Ath semble à l’abandon. En coulisses, pourtant, on retrousse ses manches en vue de redonner vie à l’ancien hôpital, qui a fermé ses portes après plus d’un siècle d’existence. L’endroit, qui a vu défiler des milliers de patients, n’accueillait plus que les activités déambulatoires comme les consultations spécialisées et les prélèvements sanguins. Après la vente du terrain par EpiCURA, une nouvelle étape clé a été franchie avec l’ouverture d’une enquête publique.

Une société immobilière bruxelloise a sollicité un permis d’urbanisme visant à reconvertir la polyclinique en logements. Le projet prévoit l’aménagement de 28 appartements, de 2 habitations unifamiliales et de 2 surfaces commerciales sur une partie du rez-de-chaussée. L’enquête publique, qui a débuté ce mercredi 5 octobre, se clôturera le 3 novembre. Outre la réhabilitation des anciens bâtiments hospitaliers (rez-de-chaussée +3), le promoteur entend construire des annexes et abattre des arbres pour créer du parking.

Un impact paysager quasi nul

Sans préjuger l'avis qui sera rendu par le collège communal après l'enquête publique, Dany Leturcq, l'échevin de l'Urbanisme, juge le projet assez positif pour le quartier. "Vu qu'il s'agit d'une transformation du bâti existant et non d'une démolition au profit d'un nouvel ensemble, cela ne modifiera pas fondamentalement le visage de la rue d'Ath. Au contraire, ce projet apportera un coup de frais au quartier. Le bâtiment, particulièrement vétuste, nécessitait des aménagements. Il était important que le site ne devienne pas un chancre. Le développement de cette zone résidentielle permettra de remettre aux normes ce site très vieux", assure M. Leturcq (PS). Les habitants qui désirent faire valoir d'éventuelles réclamations ou observations écrites sont invités à adresser un courrier à l'adresse du centre administratif de Quevaucamps.