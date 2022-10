Beloeil: l'ASBL Les Ailes de Giulian soutient les parents confrontés au service néonatal

Le plus grand souhait de Lorraine et Steven serait de pouvoir mettre un bâtiment ou tout autre type de logement à disposition des parents dont les enfants se trouvent hospitalisés au service néonatal.

Lorraine et Steven ont décidé de créer leur propre association en l'honneur et à la mémoire de leur petit garçon, Giulian, né prématurément, à 6 mois de grossesse. Cette petite merveille a mené un véritable combat pendant près de 7 semaines.

Cependant, son extrême prématurité lui a causé de nombreuses complications de santé et des lésions au cerveau. "Pendant que des parents se réjouissaient dans les couloirs de la naissance de leur enfant. Nous, pour notre part, nous ne savions pas s'il allait passer la nuit. Notre petit guerrier s'est malheureusement éteint le 4 mars 2021, malgré toute sa volonté, tout notre amour, et sa merveilleuse équipe médicale", confient ses parents.

"Durant son hospitalisation, nous nous sommes retrouvés subitement dans un monde que nous ne connaissions pas, et qu'aucun parent ne voudrait connaître, la réanimation néonatale".

Ainsi, rempli de courage, le couple a lancé l'ASBL Les Ailes de Giulian afin d'apporter un soutien aux parents vivant une épreuve similaire à la leur, et aider le service néonatal sur différents points dans le but de faciliter la vie des parents passant par leurs services.

"La chose qui nous a le plus manqués pendant ces 7 semaines, c'est de pouvoir rester la nuit près de notre fils. Nous devions constamment effectuer des allers-retours. En effet, l'hôpital de Tivoli à La Louvière, où était soigné notre fils, ne dispose d'aucune possibilité afin de loger les parents des bébés de la néonat".

Le plus grand souhait de Lorraine et Steven serait donc de pouvoir mettre un bâtiment ou tout autre type de logement à disposition des parents. "Nous sommes bien conscients que ce projet est très ambitieux voire utopique, mais nous avons songé à une solution alternative qui serait d'offrir des nuits d'hôtel aux parents concernés. Ce sont des idées sur lesquelles nous travaillons", poursuit le couple.

Créée il y a à peine un an, l'ASBL a toutefois mis en place plusieurs actions et activités (des tombolas ou encore un tournoi de mini-foot) afin de récolter des fonds.

"Nous avons déjà eu l'opportunité d'offrir un petit sac avec des cadeaux pour Pâques à chaque bébé séjournant dans le service néonatal de Tivoli. Mardi dernier, nous avons eu rendez-vous avec l'équipe pour leur faire parvenir un frigo et une machine à café qui seront mis à disposition des parents. Des choses qui manquaient également lorsque nous étions présents et auxquelles, on ne pense pas vraiment".

Le 15 octobre prochain se déroulera la journée du deuil périnatal. Pour l'occasion, l'association Au-delà Des Nuages propose une action symbolique à toutes les personnes qui ont été ou sont touchées par un deuil périnatal. Il est ainsi demandé d'allumer une bougie le 15 octobre à 19h, de prendre une photo et de la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #vaguedelumiere et #waveoflight.

N'hésitez pas à participer à l'action pour Giulian et tous les autres petits anges.

Pour les personnes désirant soutenir l'ASBL Les Ailes de Giulian par un don, cela est tout à fait possible via le compte IBAN: BE48 3632 1735 6327