Péruwelz: interpellé avec une plaque d'immatriculation volée

Le prévenu a confié avoir des problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler et donc ... de payer une plaque d'immatriculation.

Pour le représentant du ministère public, il n'y aucun doute sur la culpabilité de Sébastien (prénom d'emprunt). Le prévenu comparaissait ce mardi après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. L'homme de 59 ans est accusé d'avoir été en possession d'une plaque d'immatriculation volée.

Sébastien a effectivement été interpellé par les services de police lors d'un contrôle de routine avec une plaque assez douteuse. "Je n'avais pas les moyens de me mettre en ordre et de payer", a confié le prévenu. "J'ai donc acheté cette plaque 50 euros à Mons".

Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'homme est accusé pour de tels faits. En état de récidive, il risque donc une peine de quatre mois de prison.

Lors de l'instruction d'audience, Sébastien a fait part à la juge Pichueque, ses problèmes de santé. "Je ne travaille pas et je suis dans l'incapacité de gagner ma vie", a relevé le prévenu. Atteint de bipolarité et de schizophrénie, Sébastien a déclaré qu'il était difficile d'avoir des liens avec le monde extérieur.

"J'ai l'impression de ne plus avoir aucun but dans la vie"

"Aujourd'hui, j'ai voulu prendre mes responsabilités. A l'accoutumée, je ne fais pas le déplacement. J'ai l'impression de ne plus avoir aucun but dans la vie et d'être une charge pour ma mère qui s'occupe de moi", a déclaré le prévenu. "Il est grand temps de vous soigner. Vos pensées noires sont interpellantes", a répliqué la juge Pichueque.

Si le tribunal considère faits établis, une peine de travail sera imposée. "Cela me ferait effectivement du bien de voir du monde", a conclu Sébastien. Le jugement sera prononcé le 8 novembre prochain.