Au lendemain de la mini-tornade à Willaupuis et Braffe: les images des dégâts

Il était environ 19 h 30, ce lundi soir, lorsqu’une mini-tornade a causé de nombreux dégâts dans le village de Braffe et également du côté de Willaupuis.

"Il y a d'abord eu un orage, beaucoup d'éclairs puis une pluie violente et soudaine, une rafale", expliquait une riveraine. "J'ai vu mon mobilier de jardin qui tournoyait", relatait un autre habitant. "Tout s'est passé en quelques minutes…", ajoutait un autre sinistré.

Ce mardi matin, c’est l’heure du constat. À la lumière du jour, les habitants ont découvert les dégâts, les toitures endommagées, et les tuiles jonchant le sol. À la maison de village de Willaupuis les châssis et la véranda ont été soufflés par la tempête. Il ne reste presque plus rien de la chapelle, à l’entrée du village, au coin de la rue du Haut Coron et du Coron du Bois.

De nombreux arbres ont aussi été mis au sol.