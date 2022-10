Leuze-en-Hainaut: Trois chantiers en cours durant les congés d'automne

En cette première semaine du congé de la Toussaint, les travaux semblent loin d'être à l'arrêt au sein de la commune de Leuze-en-Hainaut. Trois chantiers seront organisés du lundi 24 au samedi 29 octobre sur le territoire afin d'impacter le moins possible les usagers de la route.

Au niveau de l'Avenue de Loudun (N60), le tronçon situé entre l’avenue Général Jacques (non comprise) et la rue du Bois Courbé, le SPW (Service public de Wallonie) procédera à des travaux de réfection de voirie. Ce chantier risque de causer des perturbations. Un seul sens de circulation sera maintenu, du centre-ville vers Péruwelz. Pour le sens entrant, une déviation sera posée via le contournement et l’avenue de la Wallonie.

Les rues de l’Obaix, de l’Arbre à l’Ecaille, chemins du Lapin et du Sart seront mis en cul-de-sac afin d’éviter d’amener du trafic dans le chantier.

Bien entendu, l’accès des riverains aux habitations sera assuré. Il faudra en revanche faire preuve d’un peu de patience durant quelques heures au moment de l’asphaltage. Le stationnement sera totalement interdit le lundi 24 octobre et partiellement lors de l’asphaltage, qui sera réalisé par demi-chaussée.

La piste cyclable de la N7 sera réparée

A la Chaussée de Bruxelles (N7), le tronçon situé entre le carrefour avec le chemin du Vieux Pont et le rond-point dit "de la prison", le SPW effectuera la réparation de la piste cyclable suite à un affaissement partiel de la voirie. Les véhicules circulant vers Tournai sont déviés sur la bande centrale. Les véhicules circulant vers Tournai devront emprunter la voie centrale.

Infrabel procédera à des travaux sur le passage à niveau situé au Chemin de Hacquemont. Celui-ci sera fermé et une déviation sera mise en place. Le recyparc et Lutosa resteront accessibles via le rond-point dit "de la prison".