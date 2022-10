Après la tempête qui s’est abattue dimanche soir, il faut désormais consolider et reconstruire. Le pire a tout de même été évité.

Mini-tornade à Braffe et Willaupuis : l’heure des réparations

Après la mini-tornade qui a impacté plus particulièrement les villages de Braffe et de Willaupuis dimanche soir, l’heure est désormais aux réparations, aux consolidations et aux… assurances.

Dans l’entité de Leuze, il faut presque parler de miracle au niveau de la Maison de village de Willaupuis, qui était remplie de convives au moment où les éléments se sont déchaînés. Un châssis s’est engouffré jusqu’au bar tandis que la véranda a littéralement reculé sans toutefois s’effondrer.

"Les assurances ont été mandatées. D'après ce que j'ai pu observer, je pense que la véranda va tout simplement devoir être démolie. Elle date d'une douzaine d'années et ne sera peut-être pas reconstruite à l'identique", précise le bourgmestre, Lucien Rawart. "La structure en brique de la Maison de village a bien résisté. Il y avait une fenêtre sans doute ouverte par laquelle le vent s'est engouffré. La paroi arrière de la véranda a glissé d'un mètre. Des vitres ont volé en éclats mais il n'y a heureusement pas eu de blessés graves."

Le bourgmestre a fait son petit tour pour se rendre compte de la situation dans le village. "Il y a une douzaine de maisons impactées à des degrés divers dans Willaupuis et les gens commençaient déjà les réparations. La toiture du home a été endommagée aussi et j'ai vu qu'une entreprise était déjà sur place. Une chapelle a été touchée. Des câbles de télédistribution se sont aussi désolidarisés. Globalement, tout est réparable, mais il faudra du temps."

Solidarité entre citoyens

L'entité de Péruwelz a trinqué elle aussi, plus particulièrement le village de Braffe. Le bourgmestre, Vincent Palermo, était descendu sur place dès dimanche soir. "Plusieurs particuliers ont été impactés au niveau de leur toiture. Sur une maison, les dégâts étaient vraiment importants, avec un pan entier qui a été soufflé. Je pense aussi aux dépendances d'une fermette à Brasménil où il y avait des chevaux."

De nombreux arbres se sont couchés sur les voiries. "Avec les services de la zone de secours ainsi que le responsable de garde du service technique de la Ville, nous avons fait le tour le soir même. La tempête a touché plusieurs villages : Braffe, mais aussi Callenelle, Wiers, Wasmes, Brasménil et Baugnies. Les citoyens se sont montrés solidaires vis-à-vis de leurs voisins et appel a été fait aussi à un fermier pour évacuer les grosses branches près du Gros Tilleul", poursuit Vincent Palermo.

Des tas de feuilles s'étaient amassés sur des ponts, par exemple à Callenelle et entre Brasménil et Wasmes. "Sur un des ponts, nos ouvriers ont même rempli un camion complet de feuilles", assure le bourgmestre. "Le service de proximité a poursuivi le travail ce lundi. Sincèrement, on a eu beaucoup de chance. Il aurait pu y avoir des victimes, que ce soit dans les habitations ou le long des routes".