L’un des prévenus a prétendu qu’il avait été obligé de commettre ce hold-up, en raison d’une dette de 1.500 euros qu’il devait rembourser à des gens dangereux et menaçants.

Six ans de prison pour un braquage dans une station-service à Beloeil

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a prononcé lundi une peine de six ans de prison contre M.C. (42 ans), en aveux d’avoir commis un braquage, le 16 juillet 2021, dans une station-service à Aubechies (Beloeil). L’homme, originaire d’Hensies, est en état de récidive.

Le 16 juillet 2021, vers 18h50, deux hommes armés sont entrés dans le magasin de la station-service pour réclamer la caisse. La scène a duré vingt-sept secondes et a été filmée. On y voit un homme qui tient une arme baissée sur le sol et un autre qui vise la tête de la commerçante.

M.C., qui a utilisé son propre véhicule pour se rendre à Aubechies, prétend qu’il a été obligé de commettre ce hold-up, en raison d’une dette de 1.500 euros qu’il devait rembourser à des gens dangereux et menaçants, endéans les vingt-quatre heures. Il ajoute que sa compagne a été menacée, après les faits.

Son complice présumé a été acquitté.