À Belœil, le prix du sac-poubelle passera à 1 € en 2023

Le sac-poubelle "vert" coûtera plus cher aux citoyens belœillois en 2023. Le conseil communal a voté, ce mercredi soir, le règlement taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets ménagers.

Le taux de couverture, que l’on appelle plus communément le coût vérité, passera de 96 % à 101 %.

Si la partie forfaitaire de la taxe n’a pas évolué par rapport aux exercices 2020 à 2022, la tripartie au pouvoir (PS-Bel’Elan-L’Essentiel) a décidé de revoir à la hausse le prix des sacs-poubelle.

Gestion des déchets : un coût supplémentaire de 10 000 €

Pour un sac de 60 litres, qui coûtait jusqu’à présent 0,75 €, on atteindra la barre symbolique d’un euro. Le petit sac de 30 litres subira aussi une hausse en grimpant, dès l’an prochain, de 0,375€ à 0,50 €. Trois ans après la dernière augmentation, dans des proportions moindres, le collège belœillois n’a pas vraiment eu le choix au regard de la conjoncture actuelle d’inflation généralisée.

"La majoration de la cotisation à Ipalle (+ 0,67 € par habitant par an, soit environ 10 000 € de plus qu’en 2022), qui induit une hausse du coût vérité, constitue l’un des facteurs principaux. Que ce soit au niveau communal ou dans le chef de l’intercommunale, la main-d’œuvre coûte aussi de plus en plus cher : + 10 % en 2023. Cette année, il y a déjà eu cinq indexations de salaires ", précise le bourgmestre socialiste Luc Vansaingèle.

Récompenser ceux qui font des efforts

Les autorités communales entendent par ailleurs envoyer un signal à la population.

"Plutôt que de toucher à la cotisation des ménages, nous avons préféré modifier la partie variable de la taxe immondices. Par ce mécanisme, nous désirons récompenser les citoyens qui font des efforts de tri. L’objectif poursuivi étant de réduire la quantité, relativement importante, de déchets collectés en porte-à-porte (NDLR : les camions effectuent une tournée de ramassage par semaine)."

On rappellera que les citoyens de l’entité princière font figure de cancre dans notre région avec quelque 185 kg de déchets produits par habitant en 2021 : c’est bien au-delà de la moyenne de 150 kg en Wallonie picarde.

Des PAV pour réduire la dépendance aux poubelles

Pour inverser la tendance, l’installation récente de dix points d’apport volontaire organiques, en plus des quatre PAV existants sur le territoire, témoigne d’une politique ambitieuse de la Commune.

En s’acquittant de la taxe, les habitants continueront, bien entendu, à se voir attribuer gratuitement des sacs-poubelle : d’un à trois rouleaux en fonction de la composition du ménage.

Comme nous l’avons signalé plus haut, l’autre volet de la taxe déchets, à savoir la partie forfaitaire, est inchangé.

Une personne isolée devra payer 56 € tandis que les montants restent fixés à 112 € pour les foyers de deux personnes, à 168 € pour les familles de 3 personnes ou plus, à 126 € par seconde résidence ainsi que pour les citoyens exerçant une profession indépendante ou dirigeant une entreprise.