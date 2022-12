La foule s’est ruée sur les 3 000 sapins distribués gratuitement chez Famiflora à Mouscron

Mouscron : chez Famiflora, la réouverture attendra

Famiflora “est en infraction sur plusieurs éléments”, a fait savoir le parquet de Charleroi, ce qui a mené à la mise sous scellés. L’enseigne ne disposerait entre autres pas de permis pour plusieurs adaptations réalisées librement (extension du parking, centre d’incinération, etc). Un manque de sécurité incendie a également été reproché aux gérants.

On ne rentre plus sur le site depuis 8 heures, ce jeudi matin. ©ÉdA

”Un dossier judiciaire a été ouvert fin 2022. Il y a des discussions depuis près d’un an entre Famiflora, la Commune de Mouscron et le Parquet de Charleroi. On a été amené à finalement menacer d’un placement de scellés. Famiflora s’était engagée à régulariser sa situation mais elle a introduit un permis totalement incomplet. C’est l’inertie de Famiflora qui nous a poussés à agir”, expliquait vendredi à la DH Mme Di Vincenzo, substitute du Procureur du Roi de Charleroi