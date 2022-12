Bernissart: à terme, il faudrait être autonome en énergie au Préau…

"Les dépenses de personnel augmentent de 1 257 444 €, montant qui comprend les indexations, le phasage de la RGB et les nominations", a expliqué l’échevin.

Au rayon des mauvaises nouvelles, plusieurs dotations sont revues à la hausse: CPAS (+ 198 000) et police (+ 211 000) notamment.

La dotation au COP, le centre omnisports du Préau, baisse de 158 731 € mais Luc Wattiez a précisé ce qui a été décidé. "En tenant compte des dépenses liées à l’électricité et au gaz, on était à plus de 350 000 € de frais annuels. Dès lors, on diminue la dotation au COP mais c’est la commune qui va prendre en charge les dépenses relatives à l’électricité et au gaz."

Des éclaircies tout de même puisque des recettes supplémentaires viendront du fonds des communes (+ 759 000), des dividendes Ideta (+ 130 000 € mais sur 2023 et 2024) et des subventions APE (+ 270 000). Pour les recettes liées aux additionnels (IPP et PRI), la commune table sur des rentrées à la hausse de 1 268 257 €. "C’est bien, mais attention, on nous indique un enrôlement sur 14 mois", a signalé l’échevin.

À l’extraordinaire, sur 4 804 011 € d’investissements, 2 833 000 € seront consacrés à la réfection de voiries (PIC/PIMACI). 5 000 € seront alloués au tunnel sous voies à Blaton.

Trois distributeurs

Aurélien Mahieu (6tem-ic) s’est étonné de ne pas voir d’investissements pour du photovoltaïque. "On va travailler avec Ideta", a dit Luc Wattiez.

"Nous allons voir ce qu’Ideta nous proposera mais l’idée est que nous devenions autonomes au moins sur le site du Préau, autrement dit centre administratif, piscine, camping et fermette", a ajouté Roger Vanderstraeten.

Le conseil a acté l’acquisition définitive de l’ancienne gare pour 140 000 €.

Rue de la Station à Blaton, il y aura trois distributeurs de billets. Par contre, Batopin refuse de verser un loyer à la commune. "Nous n’avons pas claqué la porte pour autant", a relevé le bourgmestre. L’appartement sur le site sera loué à 650 €. Des espaces de co-working seront aussi mis en location.