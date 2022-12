Le 31 décembre prochain, les bureaux d’ING, établis à la rue de Condé, afficheront définitivement portes closes. Après cette date, les clients seront invités à se rendre à l’agence Les Trois Canaux située rue de Tournai à Quevaucamps.

Cette décision intervient dans un contexte général de restructuration au sein du secteur bancaire, lequel justifie ses fermetures d’agences par la transition numérique de ses services.

”Les solutions digitales, tout comme l’assistance et les conseils à distance, prennent de plus en plus de place. Cette tendance s’applique également à la gestion des opérations bancaires, ce qui nous amène à repenser l’étendue de notre réseau. Aujourd’hui, consulter le solde de ses comptes, effectuer un virement, commander une carte de débit ou demander un nouveau code PIN sont des opérations qui peuvent être effectuées depuis un Smartphone ou un ordinateur”, souligne la banque ING dans un courrier à ses clients.